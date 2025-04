A destra c’è Tomasi Giani bis ma Renzi?

Giani, già bonacciniano, in campo per il centrosinistra, e il sindaco di Pistoia, quota FdI, Alessandro Tomasi, in azione con il centrodestra. Poi la sentenza sullo stop al terzo mandato, l'accelerata verso una auto-candidatura di Giani stesso (non gradita dal Nazareno) e nuovi veleni nel centrodestra che poco gradisce la candidatura dall'alto di Tomasi hanno rimesso un bel po' di cose in discussione. Ma se sul fronte centrodestra le nubi sembrano destinate a dissolversi con la discesa in campo ufficiale del sindaco di Pistoia che già da tempo gioca di sponda con i mondi civici e imprenditoriali della Toscana per cercare di colmare un distacco assai marcato almeno nei sondaggi, a sinistra ci sono ancora diversi cocci da rimettere insieme prima di ufficializzare il Giani-bis che oggi non è più scontato.

