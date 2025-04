Mancano i medici di base Lista unica con le guardie Sono 209 i posti vacanti | Colpa del ruolo unico

medici di base, la terrorizzante mole di lavoro per i giovani professionisti e la necessità di strumenti tecnologici per migliorare l'assistenza sanitaria: tutti temi centrali nel dibattito sulla medicina generale. Per cercare qualche risposta, abbiamo parlato con Marina Greci, direttrice del Dipartimento Cure Primarie dell'Ausl di Reggio, che ci fornito un quadro dettagliato della situazione attuale e delle possibili soluzioni. Dottoressa Greci, qual è la situazione attuale dei medici di base nella nostra provincia? "Attualmente abbiamo 308 medici di medicina generale, di cui 15 con incarichi provvisori, un numero piuttosto basso. Dei 308, 54 Sono corsisti, ma comunque titolari. Recentemente abbiamo pubblicato le zone carenti e i medici interessati potranno fare domanda entro il 20 aprile.

Molti giovani, data la mole di lavoro, chiedono un infermiere già nei primi giorni di lavoro: “Non ce la fanno, il giorno dopo hanno già l’assalto. Il resto del tempo lo aveva passato a rispondere a messaggi e mail dei pazienti”.

