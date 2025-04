Auto finisce contro un muro In pericolo di vita un 73enne

contro un muro e il passeggero è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in condizioni gravissime. All’interno dell’Auto, intorno alle 14,50 di ieri, viaggiavano due fratelli residenti a Barchi. Il più grave ha 73 anni e, a causa dell’urto, ha riportato numerose lesioni e si è rotto il bacino. L’uomo è rimasto incastrato all’interno del mezzo e i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dal mezzo, tagliando le lamiere per consegnare il 73enne alle cure dei sanitari. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso, terzo livello, al nosocomio anconetano con l’eliambulanza atterrata nelle vicinanze. Ilrestodelcarlino.it - Auto finisce contro un muro. In pericolo di vita un 73enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pauroso schianto, nel primo pomeriggio di ieri, a Mondavio sulla strada provinciale 424. Una Fiat punto con due persone a bordo ha subito un violentissimo impattoune il passeggero è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in condizioni gravissime. All’interno dell’, intorno alle 14,50 di ieri, viaggiavano due fratelli residenti a Barchi. Il più grave ha 73 anni e, a causa dell’urto, ha riportato numerose lesioni e si è rotto il bacino. L’uomo è rimasto incastrato all’interno del mezzo e i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dal mezzo, tagliando le lamiere per consegnare ilalle cure dei sanitari. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso, terzo livello, al nosocomio anconetano con l’eliambulanza atterrata nelle vicinanze.

Potrebbe interessarti anche:

Due donne si schiantano con la Smart contro un muro - ricoverate. L’incidente in Irpinia

Frigento (Avellino) auto con a bordo una donna e una minore, si schianta contro muro. Continua a leggere . Entrambe ricoverate e sotto osservazione, non sono gravi.

Tragedia a Palermo - bambino di 4 anni muore dopo essersi schiantato su una minimoto contro un muro

Il piccolo si trovava su una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della polizia municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto.

Incidente a Frigento - auto contro un muro : ferite una donna e una minore

Le persone coinvolte Alla guida del. . . . Nel pomeriggio di ieri a Frigento, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti in località Fontana Madonna, dove era stata segnalata la presenza di una autovettura finita contro un muro per cause ancora in corso di accertamento.

Ne parlano su altre fonti Auto finisce contro un muro. In pericolo di vita un 73enne. Auto finisce contro il muro, due feriti. Auto finisce contro un muro, altro incidente nella vicina Valdilana. Irpinia, auto finisce contro un muro: madre e figlia in ospedale. Chiuro, tamponata da un furgone finisce contro il muro: paura per una donna rimasta bloccata nell’auto. Finisce contro un muro con l’auto: 24enne in rianimazione. Ferito anche un bambino.

ilgiornalelocale.it riferisce: Irpinia, auto finisce contro un muro: madre e figlia in ospedale - Alla guida del veicolo una donna di 30 anni, residente nel comune irpino di Frigento, che viaggiava insieme alla figlia minorenne.

Segnala varesenews.it: Diciannovenne finisce contro un muro a Cunardo - Un automobilista di 19 anni ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muraglione di una casa a bordo strada ...

Lo riporta corrieresalentino.it: Finisce contro un muro con l’auto: 24 in rianimazione. Ferito anche un bambino - PORTO CESAREO (Lecce) - Un terribile scontro tra due auto si è verificato poco dopo le 19 oggi sulla strada provinciale che collega Veglie a Porto Cesareo.