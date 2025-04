Ilgiorno.it - Nottate di botti ai bancomat. Quattro colpi nella Bergamasca

Leggi su Ilgiorno.it

che esplodono in piena notte. Sedici dall’inizio dell’anno: un’escalation. La banda – forse composta da vari elementi che si alternano tra di loro – entra in azione nei fine settimana, colpendo a macchia di leopardo. Ma questa volta ha alzato la mira, mettendo a segno benassalti.notte tra venerdì e sabato i banditi hanno agito a Seriate e Trescore Balneario. Sono fuggiti con unno tra i 100mila e i 120mila euro. Una stima da accertare. A Seriate il commando è entrato in azione poco prima delle 4. Nel mirino lo sportello Bpm del Credito Bergamasco (foto), che si affaccia su via Dante. A differenza di altri episodi, i danni alla struttura sono stati più contenuti. Segno che i ladri non hanno esagerato con l’esplosivo, centrando però l’obiettivo.