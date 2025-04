Quotidiano.net - Sul podio c’è Soddy: Salome incanta. Maggio, cronaca di una resurrezione

E così anche ilmusicale fiorentino numero 87 si è aperto con il gran successo didi Strauss. Strepitoso il direttore Alexander(come si vedrà, si tratta della notizia più importante), che evidentemente ama un’Orchestra superlativa e ne è riamato. Emma Dante ha fatto uno spettacolo alla Emma Dante, prendere o lasciare, e Lidia Fridman è certamente meglio quando canta Strauss che nel melodramma italiano. C’è stato perfino un certo spolvero mondano, anche se sul dress code bisognerà mettersi d’accordo perché questa coesistenza di smoking e jeans non è un bel vedere. Tanti applausi. Comunque questa non è una recensione dell’opera, ma ladi una, diciamo la Pasqua del. Quando poco più di un anno fa Carlo Fuortes è arrivato a Firenze, un po’ di rimbalzo perché era fallito il blitz del governo di portarlo al San Carlo e alla Scala non l’avevano voluto in quanto troppo romano, la veneranda istituzione usciva dal commissariamento seguito all’evo Pereira fuori pericolo ma ancora convalescente.