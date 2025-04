Giubilei e il sentimento della nazione | Gli italiani? Sono conservatori

Ma il conservatore non è un liberale. Anzi, è un antiliberale". Perché? "Il liberale è un individualista, il conservatore è un comunitarista. Il liberale è un cosmopolita, il conservatore è un patriota. Il liberale è un progressista, il conservatore è un tradizionalista". E il reazionario? "Il reazionario è un nostalgico, il conservatore è un realista. Il reazionario è un utopista, il conservatore è un pragmatico". Dunque il conservatore è un moderato? "No, il conservatore è un radicale. Ma un radicale che non vuole distruggere, bensì conservare e migliorare".

