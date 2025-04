Ilgiorno.it - I grandi dell’arte ad Arcore. In mostra 25 tele confiscate

Guttuso, De Pisis, Schifano: i loro dipinti confiscati e riconsegnati a Brera e ad altrimusei del Paese approdano a Villa Borromeo e per la Montagnola sarà un debutto in grande stile nel panorama italiano della cultura. In, a maggio, 25 capolavori del Novecento recuperati dallo Stato e in virtù dell’accordo firmato l’anno scorso dal Comune con la Pinacoteca milanese per la valorizzazione reciproca del proprio patrimonio,ospiterà l’esposizione curata dalla storicaMarina Gargiulo. La rassegna vede per la prima volta a disposizione del pubblico opere requisite dalla Corte di appello di Milano e assegnate al Museo del Novecento (Milano), al Complesso Monumentale della Pilotta (Parma), alla Galleria d’Arte Moderna (Torino), alla Galleria Internazionale Ca’ Pesaro (Venezia) e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma).