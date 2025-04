Personale allo stremo e crescente precarietà Serve unione sindacale

In vista dell'insediamento del nuovo direttore generale dell'Ast di Ascoli Antonello Maraldo, arriva dalla Cisl sanità un appello all'unità di tutti i sindacati. La Cisl provinciale, attraverso le parole del suo rappresentante Giorgio Cipollini, denuncia con fermezza la drammatica situazione vissuta all'interno dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli. Il contesto è chiaro: personale esausto, organici ridotti all'osso, diritti sistematicamente violati e un clima aziendale divenuto ormai insostenibile. "È il momento di smetterla con le contrapposizioni sterili tra sigle sindacali", tuona Cipollini. "Abbiamo il dovere morale e civile di fare fronte comune, non solo per tutelare i lavoratori che rappresentiamo, ma anche per salvaguardare la qualità di un servizio sanitario pubblico che sta cedendo sotto il peso delle inefficienze e delle arroganti scelte unilaterali della dirigenza".

