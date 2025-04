Ilrestodelcarlino.it - Le contraddizioni di un sogno. Viaggio in una comune di hippie

Unnel cuore della California rurale e nelledellibertario americano. Stasera alle 21 (apertura porte alle 20.30), il Cinema Boldini in Sala Estense presenta Honeydew, documentario diretto da Marco Bergonzi e Michael Petrolini, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico insieme a Leonardo Fiorentini e Bernardo Parrella di Fuori Luogo. Modera l’incontro la giornalista Cecilia Gallotta. Honeydew racconta l’evoluzione di una piccola comunità della California, nata negli anni ’70 da ex, contadini, nomadi e spiriti liberi, uniti dal desiderio di vivere fuori dalle regole. A distanza di decenni, la legalizzazione della marijuana trasforma quel rifugio ideale in un terreno di conquista per nuovi imprenditori, travolgendo la fragile utopia in nome del profitto.