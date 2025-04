Un’area camper in città Lavori a Pennile di Sotto | | Sul piatto 370mila euro

Sono iniziati al Pennile di Sotto ad Ascoli i Lavori, nell'ambito del 'Progetto del Grande Anello dei Borgi Ascolani', per la realizzazione per il prossimo mese di settembre di Un'area di sosta attrezzata riservata alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan. Tutto l'intervento è concepito per essere accessibile e usufruibile anche ai portatori di handicap. Prevista a ridosso del ponte Rozzi anche Un'area con struttura per servizi bike, destinati al parcheggio ed al noleggio, nonché sevizio di ricarica e-bike con colonnina, zona lavaggio e colonnina con utensili per manutenzione. "C'era l'assoluta necessità di mettere a disposizione di chi viaggia in caravan Un'area di sosta attrezzata e servita: l'abbiamo individuata al Pennile di Sotto" spiega il sindaco Marco Fioravanti aggiungendo che "l'intero intervento avrà un costo complessivo di 370.

