Anziano inciampa nel tombino Risarcimento da 50mila euro

tombino e ora il Comune è stato condannato a pagare oltre 50mila euro tra Risarcimento e spese. Il Comune si è difeso dicendo che i marciapiedi sono pericolosi e quindi l'Anziano avrebbe dovuto stare più attento. E' quanto è stato deciso mercoledì scorso dal giudice civile del tribunale di Pesaro nei confronti di un 70enne pesarese, assistito dall'avvocato Novella Baronciani che, a maggio di 3 anni fa, si è trovato coinvolto in una brutta avventura in via Cesare Battisti, a due passi dal lungomare. L'Anziano stava passeggiando lungo il marciapiede dirigendosi verso il porto quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio e si è ritrovato a terra, procurandosi lesioni in varie parti del corpo. E' stato aiutato da un passante che ha chiamato il 118 e, i soccorritori, lo hanno trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura scomposta del radio sinistro che ha reso necessario un intervento chirurgico.

