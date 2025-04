Italiani nel panico è ufficiale | arriva il ciclone cerchiate questa data

questa settimana, l'arrivo di una forte perturbazione porta diverse piogge: fenomeni intensi in diverse aree d'Italia Per il momento, stiamo assistendo a un ingresso nella stagione primaverile piuttosto anomalo, con il clima che ancora non si è volto definitivamente al bello e con fenomeni di maltempo che si stanno alternando.

Basket - i migliori italiani della 24a giornata di Serie A. Da Librizzi a Totè - vittorie diverse

10 punti e 6 rimbalzi per lui nel successo del club partenopeo, che peraltro è alla terza vittoria di fila in tre partite complicate: Virtus Bologna, derby con Scafati e appunto Olimpia.

La Malatestiana in dialogo con altri comuni italiani per confrontarsi sulle diverse esperienze di digitalizzazione

La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) presentano ‘Grandi, piccoli e piccolissimi Comuni per la Cultura al digitale’, un webinar volto ad approfondire i diversi strumenti che ‘Dicolab.

Dronero - il comune dove bambini stranieri e italiani vanno in scuole diverse : «Ci definiscono razzisti ma è assurdo»

Lo chiamano «bagno linguistico». Le scuole per italiani e quelle per stranieri Così si sono formati dei gruppi ben separati. Arrivati nel Comune piemontese per lavorare, spesso nelle fabbriche di biciclette, di attrezzature agricole e nei campi, non hanno la rete sociale di cui godono gli italiani.

fanpage.it riferisce: L’Inno di Mameli è il canto degli italiani, arriva il riconoscimento ufficiale dal governo: cosa significa - Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un provvedimento con cui riconosce ufficialmente il testo del ‘Canto degli Italiani' di Goffredo Mameli, noto come "Inno di Mameli", inno nazionale.

Si apprende da vesuviolive.it: UFFICIALE/ Svolta epocale nel calcio, arriva in Italia il VAR ‘a chiamata’: come funzionerà - La FIGC chiesto ufficialmente alla FIFA la possibilità di introdurre nel calcio italiano professionistico il VAR a chiamata. La Federazione ha infatti contattato il massimo organismo mondiale riguardo ...