Preghiera del mattino del 14 Aprile 2025 | Infondi in me lo Spirito Santo

Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore . L'articolo Preghiera del mattino del 14 Aprile 2025: “Infondi in me lo Spirito Santo” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 14 Aprile 2025: “Infondi in me lo Spirito Santo” Leggi su Lalucedimaria.it Il Lunedì è il giorno della devozione allo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre,consolatore . L'articolodeldel 14: “in me lo” proviene da La Luce di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Preghiera del mattino del 13 Aprile 2025 : “Il Tuo Amore non abbia fine”

L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal.

Preghiera del mattino 12 Aprile 2025 : “Fammi sentire la forza del Tuo Nome”

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”.

Preghiera del mattino del 11 Aprile 2025 : “Confortami o Signore”

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. . . Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta.

Ne parlano su altre fonti Preghiera del Mattino LUNEDI 14 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Lunedì della Settimana Santa. Preghiera del Mattino DOMENICA 13 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Domenica delle Palme. Almanacco del 14 Aprile 2025. Pesach: le norme particolari per quando inizia il Sabato sera (come quest'anno). E gli orari per tutta la festa. Ramadan 2026 in Francia: date e orari provvisori per il ftour / Iftar. Notte Sacra 2024 a Torre del Greco, tra musica, arte e preghiera per San Vincenzo Romano.

Si apprende da messina.gazzettadelsud.it: Via Crucis "speciale" lunedì 14 aprile a Messina: la croce di Biagio Conte in processione alla stazione - Anche quest'anno, come da tradizione, ogni venerdì di Quaresima presso la Stazione Centrale di Messina si è svolta la Via Crucis, momento di preghiera e riflessione ... quaresimale si concluderà ...