Il giallo del biologo fatto a pezzi Trovata l’altra gamba nel fiume

biologo 38enne nato nel Ferrarese e cresciuto nel Ravennate, assassinato e fatto a pezzi una settimana fa a Santa Marta, nella regione caraibica della Colombia. Nella tarda serata di sabato (quando nel Paese sudamericano era ancora pomeriggio), in un fiume alla periferia della città costiera alcuni abitanti hanno trovato una gamba umana che gli inquirenti ritengono appartenere al ricercatore ucciso. Si tratta del quarto ritrovamento e, sempre secondo le autorità locali, sarebbe l’ultima parte mancante. Ora sul corpo del 38enne dovrà essere svolta l’autopsia. Dagli accertamenti medico legali potranno arrivare le prime verità, quantomeno sulle modalità con cui è stato eseguito l’atroce omicidio. Al momento le ipotesi in campo sono molte, ma la soluzione del giallo pare ancora lontana. Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del biologo fatto a pezzi. Trovata l’altra gamba nel fiume Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si aggiunge orrore all’orrore nella tragica vicenda di Alessandro Coatti (foto a destra), il38enne nato nel Ferrarese e cresciuto nel Ravennate, assassinato euna settimana fa a Santa Marta, nella regione caraibica della Colombia. Nella tarda serata di sabato (quando nel Paese sudamericano era ancora pomeriggio), in unalla periferia della città costiera alcuni abitanti hanno trovato unaumana che gli inquirenti ritengono appartenere al ricercatore ucciso. Si tratta del quarto ritrovamento e, sempre secondo le autorità locali, sarebbe l’ultima parte mancante. Ora sul corpo del 38enne dovrà essere svolta l’autopsia. Dagli accertamenti medico legali potranno arrivare le prime verità, quantomeno sulle modalità con cui è stato eseguito l’atroce omicidio. Al momento le ipotesi in campo sono molte, ma la soluzione delpare ancora lontana.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta parallela sul caso. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le Unità investigative della polizia, che hanno recuperato il resto e lo hanno trasferito all’obitorio di medicina legale per le analisi forensi.

Uno dei gruppi armati locali indicati come possibili autori del crimine, “I Los Pachenca", in un video hanno smentito un loro coinvolgimento. A scoprire i nuovi resti alcuni abitanti della zona, sempre a Santa Marta.

Luis Fernando Trejos, analista e ricercatore presso l'Universidad del Norte, ha spiegato che lo smembramento "è uno dei repertori di violenza che l'Acsn e l'Egc (Esercito Gaitanista Colombiano) utilizzano nella guerra che conducono da anni per il controllo della città di Santa Marta e della Strada Principale dei Caraibi”.

