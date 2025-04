Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 14 aprile: giornata lenta per il Toro, cuore distratto per i Gemelli

Ecco l’diFox per lunedì 142025! La settimana si apre con una spinta nuova, ma non aggressiva: è una partenza più morbida, quasi meditativa. Le stellespingono alla consapevolezza, alla concentrazione su ciò che conta davvero. Alcuni segni sentiranno un forte bisogno di organizzarsi, mentre altri saranno presi da pensieri o emozioni che riemergono dal weekend. Il lunedì è spesso sottovalutato, mapuò portare rivelazioni, risoluzioni o decisioni piccole ma decisive. Attenzione a non cedere all’ansia da prestazione: ogni passo ha valore, anche il più silenzioso.diFox, per lunedì 142025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Vergine – La precisioneè potere. La tua attenzione ai dettagli ti guida verso un grande risultato!ArieteÈ lunedì, ma sembri avere già il piede sull’acceleratore.