La Settimana santa del Papa | La croce sia nel cuore Non portatela al collo

Papa Francesco, 88 anni, che, insofferente alla ferrea convalescenza prescritta dopo il ricovero al Gemelli, cerca e trova l’affetto dei 20mila che affollano il cuore della cristianità per la festa d’avvio della Settimana santa. SORPRESA IN SAN PIETRO Fino all’ultimo la sua presenza è stata in bilico. Ma non appena la pioggia si è placata, Bergoglio, accompagnato dal suo angelo custode, l’infermiere Massimiliano Strappetti, ha rotto gli indugi. Una sorpresa nella sorpresa, un altro fuori programma dopo la preghiera sabato a santa Maria Maggiore e la sortita di venerdì in poncho davanti alla cattedra di San Pietro. Quotidiano.net - La Settimana santa del Papa: "La croce sia nel cuore. Non portatela al collo" Leggi su Quotidiano.net Ha atteso che il sole sbucasse fra le nuvole imbronciate per fare capolino in piazza San Pietro, alla fine della messa della Domenica delle Palme, e stringersi nell’abbraccio dei fedeli. In carrozzina, senza naselli dell’ossigeno, sguardo nello sguardo. Più di un balsamo perFrancesco, 88 anni, che, insofferente alla ferrea convalescenza prescritta dopo il ricovero al Gemelli, cerca e trova l’affetto dei 20mila che affollano ildella cristianità per la festa d’avvio della. SORPRESA IN SAN PIETRO Fino all’ultimo la sua presenza è stata in bilico. Ma non appena la pioggia si è placata, Bergoglio, accompagnato dal suo angelo custode, l’infermiere Massimiliano Strappetti, ha rotto gli indugi. Una sorpresa nella sorpresa, un altro fuori programma dopo la preghiera sabato aMaria Maggiore e la sortita di venerdì in poncho davanti alla cattedra di San Pietro.

