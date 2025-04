Ilgiorno.it - Forza la portiera di un’auto: bloccato. Il proprietario lo vede e lo fa arrestare

Quando un automobilista si è accorto che uno sconosciuto stava cercando dire ladella sua macchina in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, ha subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine, sabato sera. E immediato è stato l’arrivo di una Volante dell’Ufficio prevenzione generale, che ha trovato il potenziale ladro sul posto, bloccandolo e arrestandolo per tentato furto aggravato – ora è in attesa del rito direttissimo –: è un tunisino di 23 anni, irregolare in Italia e con precedenti. Ildell’auto aveva parcheggiato in piazza Duca d’Aosta e ha trovato l’uomo intento are lo sportello nel momento in cui è tornato a riprendere il suo mezzo, poco dopo le 20.30 di sabato. Quindi la chiamata al 112 e l’intervento. Il ventitreenne, colto sul fatto, non è riuscito a prendere nulla.