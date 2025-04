Giampaoli e il caso dei rifiuti | I processi? Ho perso il conto Ma sono stato sempre assolto

sono stato indagato o finito a giudizio? Guardi, sinceramente non lo so, ho perso il conto. Diciamo che sono tante, almeno sette/otto, se non di più. Ma non sono mai stato condannato. Avevo e continuo ad avere fiducia nella giustizia e nella magistratura, pur avendo dovuto affrontare momenti un po’ pesanti". Giuseppe Giampaoli, dal 1997 fino al 2022 direttore generale del consorzio diventato poi Cosmari srl, di cui poi (fino alla fine dello scorso agosto) è stato vicepresidente, si dice sereno e sollevato per essere stato recentemente assolto, per avvenuta prescrizione, dall’accusa di non aver seguito le corrette procedure nello smaltimento dell’amianto trovato nelle macerie del terremoto. "Anche se – prosegue – non è finita qui. C’è ancora un procedimento aperto a mio carico inerente a un affidamento diretto che secondo l’accusa non avrei potuto fare. Ilrestodelcarlino.it - Giampaoli e il caso dei rifiuti: "I processi? Ho perso il conto. Ma sono stato sempre assolto" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Quante volteindagato o finito a giudizio? Guardi, sinceramente non lo so, hoil. Diciamo chetante, almeno sette/otto, se non di più. Ma nonmaicondannato. Avevo e continuo ad avere fiducia nella giustizia e nella magistratura, pur avendo dovuto affrontare momenti un po’ pesanti". Giuseppe, dal 1997 fino al 2022 direttore generale del consorzio diventato poi Cosmari srl, di cui poi (fino alla fine dello scorso agosto) èvicepresidente, si dice sereno e sollevato per essererecentemente, per avvenuta prescrizione, dall’accusa di non aver seguito le corrette procedure nello smaltimento dell’amianto trovato nelle macerie del terremoto. "Anche se – prosegue – non è finita qui. C’è ancora un procedimento aperto a mio carico inerente a un affidamento diretto che secondo l’accusa non avrei potuto fare.

Potrebbe interessarti anche:

Ben Stiller risponde al questionario di Proust : «Vorrei morire rapidamente. Sono stato più felice da piccolo - in piscina - tra le braccia di mia madre»

Il regista di Severance (che non fa mistero di essere un grande fan di Star Trek) parla delle orecchie di Spock, di talenti mancati e del tormento di essere un tifoso dei Knicks.

Atalanta - Gasperini : «L’impegno c’è sempre stato - il problema era un altro. Infortunio Kolasinac? Le sensazioni sono queste»

Tutti i dettagli Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta-Bologna, terminata 2-0. VITTORIA – «Vincere uno scontro diretto è importante a 6 giornate dalla fine.

Tredici Pietro - figlio di Gianni Morandi : "Sono stato in depressione. Sanremo? Mi hanno scartato. Mai provato Amici - i talent sono il passato"

Del rapporto con il papà ne ha parlato anche in passato. . Da venerdì 4 aprile è disponibile Non guardare giù, il nuovo album di Tredici Pietro, il rapper bolognese figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Ne parlano su altre fonti Giampaoli e il caso dei rifiuti: "I processi? Ho perso il conto. Ma sono stato sempre assolto". Smaltimento delle macerie sisma: sotto accusa Cosmari e aziende. Giampaoli, lo sfogo dopo l’assoluzione: «Adesso basta con le lettere anonime contro il Cosmari». Appalti-spezzatino al Cosmari, rinviato a giudizio Giampaoli «Affidamenti per favorire delle imprese. Accusa di ecomafia al Cosmari, tutti assolti gli imputati: «Qualcuno voleva affossare il consorzio.

Scrive ilrestodelcarlino.it: Giampaoli e il caso dei rifiuti: "I processi? Ho perso il conto. Ma sono stato sempre assolto" - "Quante volte sono stato indagato o finito a giudizio? Guardi, sinceramente non lo so, ho perso il conto. Diciamo che sono tante, almeno sette/otto, se non di più. Ma non sono mai stato condannato. Av ...