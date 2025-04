Ilveggente.it - Pronostico Hull City-Coventry: il dato sui cartellini non passa inosservato

è un match della quarantaduesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Obiettivi diversi ma identica necessità di portare a casa punti pesanti in un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Quando mancano solo cinque giornate al termine della regular season di Championship, il campionato cadetto inglese, ildi Frank Lampard cercherà di assicurarsi un pass per i playoff mentre l’è impelagato nella lotta per non retrocedere e va a caccia di un successo che gli consentirebbe di allontanarsi dalla zona rossa.: ilsuinon(Instagram) – Ilveggente.itLa squadra guidata dall’ex centrocampista e tecnico del Chelsea è sesta a quota 62 punti: rientrare tra le prime sei però non sarà semplice, dal momento che la corsa al sesto posto sembra diventare sempre più serrata.