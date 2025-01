Iltempo.it - Caso Ramy, Giuseppe Sala su Marte col missile di Musk

Leggi su Iltempo.it

In barba agli antichi proverbi, che ammoniscono gli italiani a non dare consigli non richiesti, consegno a queste poche righe un suggerimento accorato al sindaco di Milano. Nelle more della surreale polemica inscenata dal Pd contro Elon, reo di avere sostenuto Donald Trump, avversario vincente dell'armata dem di Kamala e Sleepy Joe, chieda il primo cittadino al magnate di Tesla almeno in prestito uno dei suoi razzi interstellari. Ci salga a bordo e si faccia spedire su. È quello il pianeta giusto per un politico che accusa i carabinieri della morte, incidentale, di un ragazzo come, fuggito assieme a un amico all'alt delle forze dell'ordine e caduto dal suo scooter dal quale avrebbe dovuto scendere di sua volontà per consegnare i documenti allo Stato che glieli chiedeva.