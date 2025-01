Nerdpool.it - Captain America: Brave New World e Thunderbolts* mostrano alcuni dei nuovi Vendicatori del MCU

Grazie a USA Today, abbiamo un nuovo sguardo suNew. Nel primo caso, vediamo il Sam Wilson di Anthony Mackie vestito di tutto punto e pronto a entrare in azione come nuovo Capitandel MCU.Per quanto riguarda i, Yelena Belova/Vedova Nera (Florence Pugh), l’Agente degli Stati Uniti (Wyatt Russell) e Ghost (Hannah John-Kamen) sono in primo piano.Si prevede che ognuno di questi personaggi avrà un ruolo significativo in Avengers: Doomsday, probabilmente come parte della stessa o di due squadre separate di. È opinione diffusa che l’asterisco nel titolo distia per *New Avengers, mentre secondo altre voci Sam sta cercando di mettere insieme una squadra tutta sua inNew.I Marvel Studios continuano a concentrarsi sul marketing di questi film, ma con The Fantastic Four: First Steps in arrivo a luglio, sicuramente non ci vorrà ancora molto prima di poter dare una prima occhiata anche a questo attesissimo film.