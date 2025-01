Lettera43.it - Caos treni, la Lega difende Salvini: «Lavora 14 ore al giorno, problemi ereditati»

Dopo una prima parte di giornata di assoluto, la circolazione ferroviaria è stata riattivata in tutto il nodo ferroviario di Milano. L’intervento dei tecnici di Rfi ha infatti permesso di ripristinare – attorno alle 15 – la piena disponibilità dell’infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 delle linee da e per Venezia e Genova. Ma l’ennesima giornata di disagi lungo la rete ferroviaria italiana non si può cancellare: le opposizioni hanno colto la palla al balzo per attaccare Matteo, portando senatori e deputati leghisti a prendere le difese del ministro dei Trasporti.La stazione di Milano Centrale (Getty Images).Il Mit: «Grave carenza alle infrastrutture,sta risolvendo»«Il guasto ce l’hanno nei loro organigrammi di potere i partiti delle opposizioni che in queste ore stanno attaccando vergognosamenteper i ritardi e le cancellazioni sulla linea ferroviaria a causa di un guasto, che secondo le prima indicazioni della Polfer avrebbe riguardato un danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da un treno in partenza, questa mattina», ha dichiarato Andrea Crippa, vicesegretario della