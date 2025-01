Calciomercato Inter per il post Frattesi i tifosi sognano lui

Leggi su Ilnerazzurro.it

In un gennaio fino a questo momento molto nero e poco azzurro l’è chiamata a risolvere quanto prima possibile la situazione legata a Davide. Il giocatore ha espresso la volontà di andare per via per ritagliarsi più minutaggio, ma prima di compiere manovre affrettate l’vuole avere già pronto il sostituto, offrendo la possibilità così a diversi scenari di manifestarsi.Lo scambioIl forteesse della Roma sul giocatore aveva visto aprirsi la possibilità di uno scambio trae Pellegrini, in quello che sarebbe dovuto essere uno scambio di prestiti fino a fine stagione. In pochi giorni la porta si è però chiusa. Il gol nel derby e le dichiarazioni del 7 giallorosso profumano di un nuovo inizio tra Pellegrini, la Roma e i suoi. L’sta così sondando Cristante come possibile nuova contropartita, in quanto la volontà è quella di non cederead una diretta rivale per il titolo, visto anche l’esse del Napoli sul profilo.