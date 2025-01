Anteprima24.it - Benevento, 150 anni del Museo del Sannio: continuano gli incontri con l’arch. Francesco Morante

Tempo di lettura: 2 minutiContinua il ciclo conversazioni aldel So: martedì prossimo, 14 gennaio (ore 15,30), presso l’auditorium deldel So, ci sarà l’incontro con, Presidente deleoclud di, che terrà una relazione sull’ “Ottocento beneventano neldel So”.A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e l’avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “So Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale).L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150deldel So (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico deldel So.