Bando per le nuove auto bianche | a fine mese i primi taxi in strada a Milano

– Idella nuova infornata di licenze inizieranno a percorrere le vie della città entro. In anticipo rispetto a un cronoprogramma che più volte ha subìto variazioni, ma che nell’ultima ipotesi aveva fissato la primavera come orizzonte temporale. E invece sarà l’inverno la stagione giusta per vedere inqualchebianca in più, a quasi un quarto di secolo dall’ultimo aggiornamento al rialzo del numero di veicoli per il trasporto pubblico non di linea. Non stiamo parlando di grandi cifre, intendiamoci, ma è comunque un segnale che dà conto di una procedura che, seppur con qualche intoppo, si sta avvicinando all’obiettivo fissato dall’amministrazione: accorciare il gap tra domanda e offerta, specie in alcuni momenti della giornata (di notte) e in alcuni giorni della settimana (nei weekend e in concomitanza con i grandi eventi).