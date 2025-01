Oasport.it - Australian Open 2025, il tabellone di Bolelli/Vavassori in doppio. Possibile derby azzurro al secondo turno, Bopanna torna sulla loro strada

Simonee Andreahanno iniziato nel modo migliore il. Pronti via e subito il titolo ad Adelaide, battendo i campioni delle ultime ATP Finals Kevin Kravietz e Tim Puetz e mettendosi in tasca ilquarto titolo da quando hanno iniziato lacollaborazione battendo coppie di gran livello. Un buon viatico per arrivare con il sorriso all’, dove difendono la finale dello scorso anno. E lo faranno da terza testa di serie del.I due azzurri sono inseriti nella parte superiore del, la stessa di Marcelo Arevalo e Mate Pavic. La prima partita dei due azzurri sarà contro un’altra coppia tedesca, quella composta da Constantin Frantzen ed Hendrik Jebens; i due rappresentano un ostacolo insidioso, avendo raggiunto i quarti di finale nell’ultimo Wimbledon, ma non insormontabile in vista di unalcon Marco Bortolotti e Flavio Cobolli, che affronteranno Diego Hidalgo accompagnato dall’altroLuciano Darderi.