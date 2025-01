Oasport.it - ATP Adelaide, esulta Felix Auger-Aliassime: titolo al canadese, Korda si scioglie al terzo set

Finisce il digiuno di. A distanza di poco più di un anno e con in mezzo una finale 1000 persa, ilconquista il sesto torneo della sua carriera, l’ATP di, andando a battere in tre set Sebastian. Un 6-3 3-6 6-1 chiuso in un’ora e cinquanta minuti di partita, in cui ilha mostrato una migliore capacità di leggere la partita e di uscire dalle avversità, mentre per il figlio d’arte è l’ennesima prova che nelle finali viene un po’ a mancare: settimo ko all’ultimo atto su nove disputati.Una partita che si mostra subito aperta, con i due giocatori capaci di potersi fare male a vicenda. Le prime scaramucce arrivano in apertura, conche ha tre potenziali chance di break tra primo egame, ma ilsi difende da par suo. E alla prima occasione colpisce, spingendo come un ossesso e strappando il break a zero al suo avversario, che dopo aver giocato un gran tennis si ritrova sotto.