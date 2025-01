Aggrediscono i carabinieri al posto di blocco i cittadini intervengono in difesa dei militari

Leggi su Dayitalianews.com

Aumentano a dismisura i casi di aggressioni a danni delle forze dell’ordine, che spesso portano la firma di stranieri, come accaduto a Pisa dove un uomo col passamontagna ha cercato di accoltellare un carabiniere. L’ultimo grave episodio si è verificato ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove ihanno fermato ad undidue giovani extracomunitari per un controllo di routine e dai quali sono stati aggrediti.L’aggressione ai, durante il controllo stradale in centro città, hanno fermato i due extracomunitari chiedendo loro i documenti. Gli stranieri non solo si sono rifiutati di consegnarglieli, ma hanno anche aggredito ie stavano quasi per sopraffarli. La scena si è verificata sotto gli occhi di alcuni passanti, che sono intervenuti adeie nel frattempo sono sopraggiunte altre 4 pattuglie.