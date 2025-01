Sport.quotidiano.net - A Udine per tornare regina. Dea, parte il tour de force

L’Atalanta vuole regalarsi un’altra notte da capolista. Questo pomeriggio alle 15 la squadra di Gasperini va in cerca del quattordicesimo risultato utile consecutivo (la striscia aperta è di 11 gare vinte e 2 pareggiate dal 28 settembre ad oggi) sul mai facile campo dell’se. Alla Dea serve una vittoria per salire a 44 punti e scavalcare il Napoli almeno fino a domani sera. Primo impegno di un gennaio di fuoco per gli orobici attesi martedì sera dal primo big match casalingo con la Juventus. A seguire, sabato prossimo sfida con il Napoli capolista e a chiudere il trittico interno il successivo martedì lo Sturm Graz. Poi la trasferta a Como il 25 e, tre giorni più tardi, quella a Barcellona nell’ultima gara di Champions. Atalanta dal 2017 imbattuta all’ex Friuli, ora BluEnergy Arena, ma negli ultimi anni la formazione nerazzurra ha sempre sofferto nei confronti con i bianconeri.