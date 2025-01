Calciomercato.it - Terremoto Juventus-Sarri, cala il gelo: tifosi senza parole

Oggi è il compleanno di Maurizio, ex allenatori tra le altre anche della. I sentimenti deibianconeri restano parecchio contrastanti La stagione 2019/20 resta simbolica nella storia recente della. Sotto la guida di Maurizio, e in un’annata condizionata dal Covid, i bianconeri vinsero il loro ultimo scudetto. Poi la separazione dall’ex allenatore del Napoli che a Torino non è riuscito a lasciare la propria impronta dal punto di vista emotivo nella mente e nel cuore deiil(LaPresse) – Calciomercato.itOggi peraltro cade il compleanno dello stessoche compie 66 anni. Un’occasione speciale che la stessaha voluto celebrare sul proprio profilo X con una bella foto dell’ex tecnico bianconero ed annesso messaggio d’auguri a lui indirizzato.