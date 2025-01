Puntomagazine.it - Superbonus: campagna di aggiornamento delle rendite catastali per gli immobili ristrutturati

Leggi su Puntomagazine.it

L’AgenziaEntrate avvia unaper aggiornare ledeglicon il, coinvolgendo circa 500.000 proprietari.Il Governo italiano si prepara a lanciare unadiper gliche hanno beneficiato degli interventi di ristrutturazione con il. L’AgenziaEntrate, come anticipato da Il Sole 24 Ore, avvierà un’azione di verifica nei confronti di circa 500.000 proprietari diche hanno usufruito della misura.Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, l’Agenzia invierà nelle prossime settimanelettere ai contribuenti che hanno avviato una pratica di, ma che non hanno provveduto ad aggiornare la variazione catastale dei loro. L’obiettivo dell’iniziativa non è un controllo formale, ma un invito a fornire chiarimenti sulla posizione fiscale dei contribuenti.