Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 10 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

10, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulle neviassisteremo alla seconda prova cronometrata di discesa femminile a St.Anton, che precederà il week end ufficiale di Coppa del Mondo di sci alpino. A Oberhof (Germania), invece, terrà banco il massimo circuito internazionale del biathlon con la 10 km Sprint maschile e si spera che vi sia dagli azzurri un colpo di coda.Allargando gli orizzonti tanto tennis in territorio oceanico e gli Australian Open sempre più vicini.ultima giornata dedicata alle esibizioni con lo spagnolo Carlos Alcaraz che sarà nuovamente in campo, opposto all’australiano Alexei Popyrin.