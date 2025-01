Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli e Mariotto a Verissimo da Toffanin, Rai sfanc*lata?

Leggi su Tvpertutti.it

Il salotto dicondotto da Silviasi prepara a ospitare due protagonisti che stanno facendo discutere:e Guillermo. Entrambi, con storie e percorsi diversi, sembrano convergere verso un nuovo capitolo professionale, probabilmente targato Mediaset. La puntata, in onda domenica alle 16 su Canale 5, promette rivelazioni e retroscena interessanti, con uno sguardo critico al passato e un occhio al futuro.Guillermo: un nuovo inizio dopo Ballando con le Stelle?Guillermosi presenterà per la prima volta a, segnando un possibile cambio di rotta nella sua carriera. Dopo anni trascorsi come giudice iconico e sopra le righe a Ballando con le Stelle, lo stilista sembra pronto a lasciare la corte di Milly Carlucci per esplorare nuove opportunità.