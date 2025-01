Quotidiano.net - Shaila Gatta del GF contro Esselunga: la risposta ironica dell’azienda. Cosa è successo

Una semplice conversazione al Grande Fratello ha innescato una polemica che sta facendo discutere sui social. La ballerina, durante uno scambio di battute con Maxime Mbandà, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: "No, i fessi vanno a fare la spesa lì", riferendosi alla catena di supermercati. Ladella catena di supermercati più famosa d’Italia non si è fatta attendere, e colpisce per l’ironia pungente. Scopriamo di più. La frase dial centro del dibattito Parlando con Maxime Mbandà,dice: "Mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina, se è bel tempo, se non fa freddo e non piove, mi muovo in metro, se devo uscire la sera no, perché è pericoloso". Alla domanda di Maxime: "Quindi tu vai a fare la spesa all'?", risponde: "No, i fessi vanno a fare la spesa lì".