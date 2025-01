Scherma Grand Prix 2025 sciabola femminile | a Tunisi 11 azzurre avanzano al tabellone principale

Leggi su Sportface.it

Parte con il piede giusto l’avventura delletrici italiane a, dove oggi si sono svolte le fasi preliminari della garadeldi. L’Italia, guidata dal CT Nicola Zanotti, ha sfiorato l’en plein con ben undici atlete qualificate per il, che si disputerà domenica. Si tratta di un ottimo risultato, che testimonia la forza e la competitività del movimento dellaazzurra. Tra le atlete già qualificate per diritto di ranking spicca Michela Battiston, che accede direttamente alfinale senza bisogno di passare dalle fasi preliminari. A completare il gruppo delle qualificate al termine della fase a gironi sono state Martina Criscio, Michela Landi, Giulia Arpino e Manuela Spica, tutte in grado di superare il turno preliminare e guadagnarsi un posto tra le 64trici che si sfideranno domenica per la vittoria finale.