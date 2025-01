Anteprima24.it - Ragazzo aggredito da baby-gang a Napoli, video su Instagram

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora un tutti contro uno, ancora il branco che attacca il singolo. Ancora violenza delle: l’ultimo episodio è avvenuto l’altra sera a Piazza nazionale dove un gruppo di adolescenti ha assalito un coetaneo. Le immagini dell’aggressione sono state diffuse sui social dal gruppo facebook Riscattiamo la Quarta Municipalità di”. A rendere noti i fatti è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, in una nota.“Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – fa sapere ancora – affinché si possa risalire ai responsabili. Lesono in questo momento la forma di criminalità più violenta ed imprevedibile con cui la città a che fare e che ha cambiato le dinamiche dei clan. Una metamorfosi che non è avvenuta da un giorno all’altro ma nel corso di decenni e facilitata dall’indifferenza con cui la problematica è sempre stata affrontata”.