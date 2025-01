Noinotizie.it - Puglia, aeroporti: oltre dieci milioni di viaggiatori nel 2024 Mai successo prima

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dadi:Ilha segnato un passaggio chiave nella storia deglipugliesi: per lavolta è stata superata la soglia dei 10di passeggeri. Nell’anno appena concluso, infatti, neglidi Bari, Brindisi e Foggia i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 10.701.869, in crescita del 10,6% rispetto ai 9.678.495 del 2023. Di questi 7.259.979 a Bari, 3.379.741 a Brindisi e 62.149 a Foggia. “Chiudere ilcon10di passeggeri – ha dichiarato il Presidente didi, Antonio Maria Vasile – significa non solo raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni, ma anche scattare una fotografia che mai avremmo immaginato di poter fare nel. Abbiamo sempre pensato che un traguardo del genere, potesse essere raggiunto in tempi più lunghi, a causa della pandemia; invece, lo scorso anno abbiamo suggellato un momento storico perdie per il sistema aeroportuale della nostra regione.