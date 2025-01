Quotidiano.net - Panini gourmet in altissima quota. Pescaria a Courmayeur

Leggi su Quotidiano.net

Un menù speciale pensato per la montagna, ideale per un insolito après-ski: ’’, nella sua formula definita ’Unusual Kitchen’ ha aperto aospite dei locali di ’The Outsider’. Con 100 posti a sedere tra veranda e una stanza interna, il rifugio di montagna con cucina di mare firmato ’’ propone un menù unico pensato appositamente dallo chef Peppe Guida che per la prima volta nella storia del brand accoglie prodotti a base di carne per incontrare le necessità degli ospiti, ma sempre in chiave. Così, insieme al celebre panino con tonno, con polpo o gamberoni, ecco le ricette con wurstel di suino nero e il burger valdostano. "Abbiamo aperto il primo di una (spero) lunga serie di popup invernali ed estivi temporanei che ci vedranno nelle località più cool italiane ed estere nei prossimi anni.