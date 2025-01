Thesocialpost.it - Pagamenti Pos, cambia tutto: rivolta di clienti e commercianti. Quando scatta la svolta

Grosse novità in arrivo sul fronte delle commissioni Bancomat: la società ha infatti inviato alle banche e agli intermediari aderenti il nuovo tariffario, che entrerà in vigore dal 1° luglio. Bisogna quindi segnare questa data, perché ci sarà un aumento delle tariffe. Questo perché il nuovo listino prevede la differenziazione delle commissioni in base al valore dell’acquisto. Cosa vuol dire? Che le commissioni diventeranno proporzionali al bene: più basse per beni di basso costo, come la colazione al bar, ma maggiori per i beni più costosi, come le cose di lusso. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, che spiega come stiano già circolando parecchi malumori, visto che l’aggiornamento del prezzario potrebbe portare a un rialzo delle tariffe.Leggi anche: “Stimola la crescita dei tumori”.