Orso Maria Guerrini, venduto all'asta il palazzo di famiglia dell'attore. "Che amarezza, lì i miei ricordi"

Si è conclusa dopo più di vent’anni l’odissea legale che ha visto protagonista, attore noto al grande pubblico e storico volto della Birra Moretti, nella difesa del-Bratti di via Chiaramonti a Cesena. L’immobile, che apparteneva allo zio, il Conte Leone Francesco, è statopochi giorni fa per 610.000 euro, una cifra ben lontana dalla stima iniziale di quasi tre milioni.Leggi anche: Vittorio Feltri contro Marinelli: “Fatti ricoverare”. Accuse pesanti contro l’attoreUna vendita sotto accusaLa vicenda risale alla fine degli anni Novanta, quando il conte ultranovantenne cedette la nuda proprietà delper 1,4 miliardi di lire, molto meno rispetto ai 4 miliardi di valutazione dell’epoca. Gli acquirenti pagarono in comode rate annuali da 200 milioni, senza interessi, un dettaglio che portò a una denuncia e successivamente a condanne per circonvenzione di incapace divenute definitive nel 2017.