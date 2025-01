Spazionapoli.it - Napoli-Hellas, Conte conferma e spiazza ancora: la decisione dell’allenatore

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioprepara il prossimo il match di campionato contro il Verona: arrivano le ultime indiscrezioni sull’undici titolare. Al netto del chiacchiericcio mediatico, di quello che riguarda la situazione di Khvicha Kvaratskhelia ed il suo possibile addio in questa sessione di calciomercato, ildovrà a breve tornare in campo. La squadra azzurra è chiamata a proseguire il suo percorso e dovrà affrontare una squadra non semplice come l’.La squadra di Verona arriva da un risultati importante contro l’Udinese, con un super Montipò che ha mantenuto la porta inviolata nonostante gli assalti dei friulani, ed ora c’è il Maradona come banco di provare davvero importante e decisivo., ladisull’undici titolareMa come si presenterà ilalla sfida contro il Verona? Kvaratskhelia potrebbe non esserci, visto che anche oggi – come comunicato dal club – ha seguito un lavoro di terapie; ha recuperato, invece, Matteo Politano che torna a disposizione di Antonio