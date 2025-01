Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hanks, la villa da 26 milioni di dollari scampata per miracolo agli incendi di Los Angeles

Gliche stanno devastando Loshanno portato distruzione in tutta la regione, ma ladi Toma Pacific Palisades è incredibilmente rimasta intatta. La proprietà da 26disi trova in una delle zone più colpite, tra Pacific Palisades, Malibu e Santa Monica, dove quasi 40.000 persone sono state costrette a evacuare.Lada 26didi Tomsulla scogliera di Pacific Palisades evita per un pelo l’o di LosLa casa di, unabianca affacciata sulla scogliera e di oltre 400 metri quadrati, ha evitato la distruzione per una questione di metri. Le immagini ottenute dal Daily Mail mostrano la proprietà intatta, senza segni visibili di danni, mentre le case vicine, come quella del vicino più prossimo, sono state completamente distrutte.