Martusciello FI | De Luca? Candidatura potente

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladi Vincenzo Deè indiscutibilmente. Il Dedel 2025 è sicuramente più conosciuto rispetto al passato e mai come in questa legislatura ha gestito potere. La sua maggioranza, composta da consiglieri slegati dai partiti e che rispondono direttamente a lui, ne rafforza la figura. Se sarà in campo, se la giocherà”. E’ quanto afferma Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.L'articolo(FI): “De” proviene da Anteprima24.it.