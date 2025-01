M¥SS KETA pubblica il nuovo singolo "160BPM"

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 gen. (askanews) –, voce unica nel panorama musicale italiano,oggi il”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip. La canzone anticipa il suoalbum . (punto ndr.), in uscita la prossima settimana, venerdì 17 gennaio 2025. Il disco è disponibile in pre-save e in pre-order a questo link, nei formati vinile e CD. Inoltre, da marzo 2025 avrà inizio il “TOUR .”, che la vedrà calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee. Prodotto da Riva, “” è un inno travolgente alla cassa dritta:ci conduce in un universo sonoro e visivo in cui ambizione e sacrificio si intrecciano. Il brano è una dichiarazione potente e misteriosa, scandita da ritmi serrati e da barre che alternano momenti di riflessione onirica a provocazioni pungenti.