La pericolosa ambiguità dei rimedi omeopatici. Il caso del bimbo morto per otite

Dopo svariati anni, ed esauriti tutti i gradi di giudizio, si è conclusa in Cassazione la vicenda iniziata con la morte del piccolo Francesco Bonifazi,per un’batterica trattata con l’acqua fresca omeopatica invece che con cure vere da Massimiliano Mecozzi. Costui è stato condannato a tre anni, con cinque di interdizione dai pubblici uffici; e se questa sia o no una pena equa non sta certo a noi sindacarlo, perché in uno stato di diritto sono i giudici a stabilirlo, non certo le folle. I punti che vorrei qui ricordare sono altri. Innanzitutto, come ho già argomentato sia come perito di parte sia brevemente su queste pagine, non è possibile derubricare ila semplice cattiva pratica di Mecozzi, così salvando l’omeopatia, come vorrebbero le società scientifiche degli omeopati italiani: in realtà, il piccolo Francesco non è il primo bambino a morire in circostanze molto simili perché qualche guru dell’omeopatia gli ha negato le cure del; ciò avviene non per, ma perché in molte e diverse sedi gli omeopati, anche nel nostro paese, sono attivamente incoraggiati a sostituire, non integrare, gli antibiotici con i preparati dinamizzati.