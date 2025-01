Quotidiano.net - La pelletteria di Giorgio Linea. Barbara Ricchi si racconta: "Stessa passione da 40 anni"

È un’ imprenditrice dinamica e molto preparata, proprietaria e amministratrice unica di My Vintage Academy fondata nel 2012, piattaforma web di campioni di accessori e delle loro lavorazioni cheno trent’di lavoro nellaalta di gamma e proprietaria e amministratrice unica diSrl costituita nel 1987 azienda che opera nella ideazione e prototipia di oggetti in pelle di lusso e di accessori. Orgogliosa della nuova fabbrica-atelier a Cascine del Riccio, alle porte di Firenze, dove lavora coi suoi collaboratori alla realizzazione di prototipi per grandi marchi come in questo periodo per Loro Piana, marchio stellare del Gruppo LVMH. "Lavoro da quarant’con sempre la",l’imprenditrice che mixa alla perfezione tecnologia e tradizione, negli spazi di 2000 mq in via Guido Rossa dove si ingegnerizzano i processi produttivi per i grandi marchi.