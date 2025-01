Ilnapolista.it - Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, ha riferito di voler accettare l’offerta del Psg (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

A Sky, Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, e Massimo Ugolini fanno il punto sulla trattativa tra Napoli e Psg per. Secondo quanto riporta l’inviato a Castel Volturno, Kvara ha espresso il desiderio di andare via. Chiesa è il primo nome sulla lista per sostituirlo.Leggi anche:, il Napoli fa sapere che è ancora alle prese con l’affaticamento muscolareIn questo momentonon rientra nei piani del clubLe parole di Ugolini:«Rientrato in gruppo Politano. Ancora terapie per, uno dei primi a lasciare il centro di Castel Volturno. Continua il fastidio (affaticamento muscolare) ma evidentemente, considerando la trattativa in, in questo momento il giocatore non rientra nei piani del club».Continua Baiocchini:«Ufficialmente è infortunato.