Sport.quotidiano.net - Kovtun, dalle Olimpiadi a Ferrara: "La Pgf per me è come una famiglia"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Chissà se la luna di Kiev è bellala luna di Roma", si chiedeva Gianni Rodari nella sua celebre poesia contro ogni guerra. Quello che sappiamo noi è che la medaglia olimpica d’argento conquistata da Illiabrilla intensala luna anche per noi, regalando intense emozioni, per le vibrazioni che emana solo a stargli vicino. Una medaglia che aspettavamo con trepidazione di vedere,aspettavamo di riabbracciare Illia e Irina dopo questo successo, noi che eravamo incollati alla tv in quei giorni, in un tifo senza confini,la bellezza della luna. L’occasione è una “toccata e fuga” rapidaun’esecuzione al volteggio, per rimanere in ambito ginnico, del campionissimo ucraino a, per un allenamento di squadra ed espletare i documenti burocratici in vista della prossima stagione di serie A1, dove per il quinto anno sarà protagonista con i colori della Palestra Ginnastica