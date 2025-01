Amica.it - Kaia Gerber e Austin Butler: la timeline della loro storia d’amore

Leggi su Amica.it

Quando non li hanno visti insieme sul red carpet dei Golden Globe qualche sospetto è venuto, ma nelle ultime ore è diventato ufficiale: è finita tra, tra le più giovani e (e riservate) it-couple di Hollywood.Secondo quanto riportato da Tmz, la moe l’attore avrebbero messo la parola fine a una relazione durata tre anni negli ultimi giorni del 2024, cercando di tenere la notizia il più possibile privata. A inizio 2025è stata fotografata sulla spiaggia di Cabo San Lucas, in Messico, dove si è ritagliata qualche giorno di vacanza con amici prima di tornare a Los Angeles per i Golden Globe. GUARDA LE FOTOCosa ricordare dei Golden Globe 2025, dalla rivincita di Demi Moore ai baffi & baci di Timothée Chalamet Perchési sono lasciatiAl suo fianco non è mai comparso, a conferma dell’addio.