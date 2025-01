Formiche.net - Italia-Turchia, intesa geopolitica in vista del vertice intergovernativo

C’è interesse anche nel governo del Bosforo sulle mosse geopolitiche del governono e sulle nuove possibilità di relazioni commerciali e industriali. Recep Tayyip Erdogan ne ha discusso spesso in questi due anni con Giorgia Meloni, a dimostrazione di una crescente partnership che può rivelarsi utile sia in settori di crisi come Libia e Siria, che all’interno di un paniere di nuove progettualità. L’da questo punto diè ampiamente operativa con il Piano Mattei e con la volontà di mettere a frutto l’idea del cosiddetto Mediterraneo globale.Il dossier Medio OrienteGiorgia Meloni al telefono con il Presidente della Repubblica di, Recep Tayyip Erdo?an ha discusso della situazione in Medio Oriente ed in particolare in Siria, a un mese dalla caduta del regime di Assad.